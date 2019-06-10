Туристичний бум через серіал "Чорнобиль": відгуки іноземців на зону відчуження

Нині на пунктах пропуску до українського Чорнобиля величезні черги. Натовпи туристів з усього світу замовляють тури до зони відчуження. Після успіху серіалу від американської компанії HBO гіди в Чорнобилі працюють майже без вихідних.

Гід, який давно водить туристів зоною, розповів 24 каналу, що тури вже розписані на все літо, але заявки продовжують постійно надходити.

Найбільш радіоактивні місця Чорнобильської зони – дивіться фото на сайті 24

"Насправді літо-осінь для нас і так достатньо високий сезон, ми працюємо без вихідних, а зараз ще туристів понаїжджає. Я не знаю, що ми будемо робити, але в будь-якому випадку всі все побачать", – пояснив гід Андрій.

Туристка з Англії зазначила, що тур купила ще до виходу серіалу, проте, саме він розкрив їх очі на те, що відбувалось в Чорнобилі.

Я знала, що трагедія була, проте, не знала жодних деталей: чому це сталось, як це було. Я не знала, що влада приховувала від людей те, що сталось,

– сказала туристка з Великобританії Лізі.



Туристка з Англії

Гість з Польщі розповів, що місто-привид має вигляд не зовсім такий як у серіалі.

"Я не очікував, що це місто буде таким, як би це сказати, зарослим", – зазначив турист з Польщі Якуб.



Туристи з Польщі

Однією з обов'язкових точок для туристів є "міст смерті". Це той міст, з якого люди дивились, як палає четвертий енергоблок. Тоді вони нічого не підозрювали та отримали смертельну дозу радіації, а незабаром більшість з них померли.



Люди спостерігають за пожежею / Кадри з серіалу "Чорнобиль"

Також популярним місцем є лікарня, куди у 1986 році привезли пожежників, які першими виїхали на місце вибуху.



Лікарня у Прип'яті

Радіаційний фон біля лікарні досі є високим, тому перебувати там небезпечно. Подейкують, в підвалі досі лежать речі пожежників, проте, там радіаційний фон взагалі зашкалює. Навіть знімальна група НВО туди спускалась в спеціальних скафандрах.

Вистачає туристів і біля найвідоміших місць у Прип'яті – головної площі та чортового колеса.



Чортове колесо у Чорнобилі / Фото Barry Mangham

Справжні очевидці та учасники ліквідації кажуть, що в серіалі від НВО багато неточностей, однак, американська картина виконала головну місію – привернула увагу світу до трагедії, що сталась в Україні та до злочинів радянської влади.

Що відомо про серіал "Чорнобиль"? На початку травня відбулася прем'єра американсько-британського серіалу "Чорнобиль" про аварію на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року. Над кіновиробництвом міні-серіалу із 5 епізодів працював американський телеканал HBO та британський Sky. Стрічка уже встигла очолити рейтинг найпопулярніших серіалів усіх часів за оцінками глядачів, впевнено обігнавши "Гру престолів".