00:58
10 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 АВТО ПОЛІЦІЇ ЗБИЛО ДИТИНУ В КОНОТОПІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Росію виставили на продаж. Путіна бомбить через серіал "Чорнобиль"
      Вєсті Кремля
      19:07, 8 червня
      Вєсті.UA. Жир: Хто побив Ляшка. Зеленський проігнорив Луценка
      Вєсті.UA
      18:23, 8 червня
      Чому в Дніпрі купатися небезпечно: нахабна корупційна схема
      ЦРУ
      09:00, 7 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Помічники радянських господинь
      Згадати все
      16:07, 8 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 АВТО ПОЛІЦІЇ ЗБИЛО ДИТИНУ В КОНОТОПІ

      Туристичний бум через серіал "Чорнобиль": відгуки іноземців на зону відчуження

      91 Читать новость на русском

      Нині на пунктах пропуску до українського Чорнобиля величезні черги. Натовпи туристів з усього світу замовляють тури до зони відчуження. Після успіху серіалу від американської компанії HBO гіди в Чорнобилі працюють майже без вихідних.

      Гід, який давно водить туристів зоною, розповів 24 каналу, що тури вже розписані на все літо, але заявки продовжують постійно надходити.

      Найбільш радіоактивні місця Чорнобильської зони – дивіться фото на сайті 24

      "Насправді літо-осінь для нас і так достатньо високий сезон, ми працюємо без вихідних, а зараз ще туристів понаїжджає. Я не знаю, що ми будемо робити, але в будь-якому випадку всі все побачать", – пояснив гід Андрій.

      Туристка з Англії зазначила, що тур купила ще до виходу серіалу, проте, саме він розкрив їх очі на те, що відбувалось в Чорнобилі.

      Я знала, що трагедія була, проте, не знала жодних деталей: чому це сталось, як це було. Я не знала, що влада приховувала від людей те, що сталось,
      – сказала туристка з Великобританії Лізі.

      туристи чорнобиль
      Туристка з Англії

      Гість з Польщі розповів, що місто-привид має вигляд не зовсім такий як у серіалі.

      "Я не очікував, що це місто буде таким, як би це сказати, зарослим", – зазначив турист з Польщі Якуб.

      чорнобиль
      Туристи з Польщі

      Однією з обов'язкових точок для туристів є "міст смерті". Це той міст, з якого люди дивились, як палає четвертий енергоблок. Тоді вони нічого не підозрювали та отримали смертельну дозу радіації, а незабаром більшість з них померли.

      міст смерті чорнобиль
      Люди спостерігають за пожежею / Кадри з серіалу "Чорнобиль"

      Також популярним місцем є лікарня, куди у 1986 році привезли пожежників, які першими виїхали на місце вибуху. 

      припять
      Лікарня у Прип'яті

      Радіаційний фон біля лікарні досі є високим, тому перебувати там небезпечно. Подейкують, в підвалі досі лежать речі пожежників, проте, там радіаційний фон взагалі зашкалює. Навіть знімальна група НВО туди спускалась в спеціальних скафандрах.

      Вистачає туристів і біля найвідоміших місць у Прип'яті – головної площі та чортового колеса.

      чортове колесо чорнобиль
      Чортове колесо у Чорнобилі / Фото Barry Mangham

      Справжні очевидці та учасники ліквідації кажуть, що в серіалі від НВО багато неточностей, однак, американська картина виконала головну місію – привернула увагу світу до трагедії, що сталась в Україні та до злочинів радянської влади. 

      Що відомо про серіал "Чорнобиль"? На початку травня відбулася прем'єра американсько-британського серіалу "Чорнобиль" про аварію на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року. Над кіновиробництвом міні-серіалу із 5 епізодів працював американський телеканал HBO та британський Sky. Стрічка уже встигла очолити рейтинг найпопулярніших серіалів усіх часів за оцінками глядачів, впевнено обігнавши "Гру престолів".

      blog_ava
      Скандал з Huawei: найважливіші події
      9 червня
      2590
      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Новини України Історія Чорнобиль Чорнобиль серіал
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Португалія перемогла у Лізі націй, мінімально обігравши Нідерланди: відео
      9 червня , 23:44 Португалія перемогла у Лізі націй, мінімально обігравши Нідерланди: відео
      146
      Головні новини 9 червня: кандидати від партій Зеленського і Порошенка та суд над поліцейським
      9 червня , 22:34 Головні новини 9 червня: кандидати від партій Зеленського і Порошенка та суд над поліцейським
      1245
      Загрози держбезпеці України, імперія олігархів та російська техніка в "ЛНР": топ-5 блогів тижня
      9 червня , 22:00 Загрози держбезпеці України, імперія олігархів та російська техніка в "ЛНР": топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 483
      Найсмішніші меми тижня: тролінг по-президентськи, погані Гени та нове обличчя Кучми
      9 червня , 21:11 Найсмішніші меми тижня: тролінг по-президентськи, погані Гени та нове обличчя Кучми
      3559
      Шокуюча заява Зеленського щодо найманців Росії та рейтинг Медведчука і Бойка – топ-5 відео тижня
      9 червня , 19:30 Шокуюча заява Зеленського щодо найманців Росії та рейтинг Медведчука і Бойка – топ-5 відео тижня
      3402
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук