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      Туристический скандал: Anex Tour раздает украинцам памятку, предназначенную для граждан России

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      Компания Anex Tour попала в скандал из-за правил для граждан России, которые она предлагает украинцам
      Компания Anex Tour попала в скандал из-за правил для граждан России, которые она предлагает украинцам / Соцсети

      Туристическое агентство Anex Tour, которое действует на украинском рынке и занимается в основном организацией отдыха в Египте и Турции, предлагает своим клиентам из Украины воспользоваться "памяткой туристу" для граждан страны-агрессора России.

      Anex Tour всегда включает вышеупомянутую инструкцию с советами для россиян к каждому турпакету, и в компании этого не скрывают, пишет "Обозреватель".

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      Anex Tour, Росія, туризм, скандал, Україна
      Туроператор Anex Tour предоставляет украинским клиентам "памятку туристу" для граждан России

      Сама памятка представляет собой советы, которые дает Министерство иностранных дел России. В документе говорится о порядке действий, которых должен придерживаться россиянин-турист, если у него возникнут проблемы за рубежом. Кроме того, здесь рассказывают, как проходит регистрация, таможенный контроль и пр. в российских аэропортах.

      Anex Tour, Росія, туризм, скандал, Україна
      Компания дает советы, которые разработал российский МИД

      Заметим, что на официальном сайте украинского представительства Anex Tour в свободном доступе есть корректная памятка, предназначена уже не для граждан России. Правда, почему ее добавляют в турпакеты, неизвестно.


      В памятке также рассказывают, как проходит регистрация, таможенный контроль и пр. в российских аэропортах

      Согласно данным из открытых источников, этот туроператор, кроме Украины, также предоставляет услуги в России, Беларуси и Казахстане и на курортах 12 стран. Центральный его офис располагается в Москве.

      Anex Tour, Росія, туризм, скандал, Україна
      Anex Tour также находится в реестре Ростуризма

      Последний раз громкие скандалы с украинскими туроператорами случались летом и осенью 2018 года. Тогда во многих туристических странах из-за задержки авиарейсов сотни украинцев становились заложниками аэропортов, поскольку не могли ни вылететь на отдых, ни вернуться домой. В основном проблемы были у клиентов компании Join UP

       

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      Теги: Новости России Украина – Россия Отдых Новости Украины
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