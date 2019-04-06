21:45
6 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Розроблено новий російський літак. Путін рекламує одяг
      Вєсті Кремля
      21:38, 5 квітня
      Вєсті.UA.Жир: Ляшко захотів у тюрму. Українські олігархи різко збідніли
      Вєсті.UA
      18:41, сьогодні
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, 5 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Український Крим. Частина 1
      Згадати все
      01:03, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Новий туристичний скандал: Anex Tour роздає українцям пам'ятку, призначену для громадян Росії

      1282 Читать новость на русском
      Компанія Anex Tour потрапила у скандал через правила для громадян Росії, які вона пропонує українцям
      Компанія Anex Tour потрапила у скандал через правила для громадян Росії, які вона пропонує українцям / Соцмережі

      Туристична агенція Anex Tour, що діє на українському ринку та займається здебільшого організацією відпочинку у Єгипті та Туреччині, пропонує своїм клієнтам з України скористатися "пам’яткою туристові" для громадян країни-агресора Росії.

      Anex Tour завжди включає вищезазначену інструкцію з порадами для росіян до кожного турпакету, і у компанії цього не приховують, пише "Обозреватель".

      Читайте також: Права на ролик із Зеленським щодо дебатів належать російській компанії: чому це неправда

      Anex Tour, Росія, туризм, скандал, Україна
      Туроператор Anex Tour надає українським клієнтам "пам'ятку туристові" для громадян Росії

      Сама пам’ятка являє собою поради, які дає Міністерство закордонних справ Росії. У документі мовиться про порядок дій, яких повинен дотримуватись росіянин-турист, якщо у нього виникнуть проблеми за кордоном. Крім того, тут розповідають, як проходить реєстрація, митний контроль тощо у російських аеропортах.

      Anex Tour, Росія, туризм, скандал, Україна
      Компанія дає поради, які розробило російське МЗС 

      Зауважимо, що на офіційному сайті українського представництва Anex Tour у вільному доступі є коректна пам'ятка, призначена вже не для громадян Росії. Щоправда, чому її додають до турпакетів, невідомо.


      У пам'ятці також розповідають, як проходить реєстрація, митний контроль тощо у російських аеропортах

      Відповідно до даних з відкритих джерел, цей туроператор, окрім України, надає також послуги у Росії, Білорусі та Казахстані та на курортах 12 країн. Центральний його офіс розташовується у Москві.

      Anex Tour, Росія, туризм, скандал, Україна
      Anex Tour також перебуває у реєстрі Ростуризму 

      Востаннє гучні скандали з українським туроператорами траплялися улітку та восени 2018 року. Тоді у багатьох туристичних країнах через затримку авіарейсів сотні українців ставали заручниками аеропортів, оскільки не могли ані вилетіти на відпочинок, ані повернутися додому. Здебільшого проблеми були у клієнтів компанії Join UP.

      blog_ava
      З Благовіщенням Пресвятої Богородиці: привітання у віршах та прозі
      сьогодні
      7930
      Теги: Новини України Новини Росії Відпочинок Україна – Росія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Український полонений танкіст Пантюшенко: змирився з тим, що від мене нічого не залежить
      сьогодні , 19:02 Український полонений танкіст Пантюшенко: змирився з тим, що від мене нічого не залежить
      Ольга Омельянчук 3636
      Потрійна номінація для мене – як точка G: ексклюзивне інтерв'ю Олі Цибульської
      сьогодні , 19:00 Потрійна номінація для мене – як точка G: ексклюзивне інтерв'ю Олі Цибульської
      Олена Кандяк 478
      Чому час летить швидше, коли ми стаємо старшими, – Daily Mail
      сьогодні , 16:00 Чому час летить швидше, коли ми стаємо старшими, – Daily Mail
      Світові Медіа 2210
      "Шахтар" та "Динамо" зіграють у Кубку України у 15-й раз: анонс на матч 1/4 фіналу
      сьогодні , 13:55 "Шахтар" та "Динамо" зіграють у Кубку України у 15-й раз: анонс на матч 1/4 фіналу
      663
      Що треба зробити Порошенку, щоб виграв не тільки він, а й вся країна
      сьогодні , 13:00 Що треба зробити Порошенку, щоб виграв не тільки він, а й вся країна
      Віталій Шабунін 3890
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук