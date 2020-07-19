Из-за пандемии коронавируса популярные среди украинцев курорты Турции и Египта ввели новые правила. Теперь туристы должны соблюдать социальную дистанцию, а еду в ресторанах чаще подают официанты.

Правда, элементарных правил поведения придерживаются далеко не все путешественники. Путешественница Вера в фейсбуке показала, как туристы ведут себя в ресторане на одном из курортов.

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К примеру, на фотографиях, опубликованных Верой, видно, что люди стоят в очереди за едой, не придерживаясь социальной дистанции.

Ну и про all inclusive. Здесь тоже абсолютно ничего не изменилось. И даже "палажи мне мяса без картошки, я тебе сказал" – тоже за один ужин услышала трижды. Напомню, что в отеле почти сами украинцы, немного поляков,

– написала туристка.

Система all inclusive ("все включено"), известная также как "шведский стол", давно полюбилась украинцам. Но во время карантина в иностранных отелях система была изменена, и теперь в ресторанах все блюда подаются персоналом отеля чисто по запросу гостя.

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Кроме того, еда в курортных ресторанах часто находится за стеклом или защитной пленкой. Это делается для того, чтобы соблюдать необходимые во время карантина меры безопасности, чтобы снизить риск заражения туристов COVID-19.