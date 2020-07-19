Через пандемію коронавірусу популярні серед українців курорти Туреччини та Єгипту запровадили нові правила. Тепер туристи повинні дотримуватися соціальної дистанції, а їжу в ресторанах частіше подають офіціанти.

Щоправда, елементарних правил поведінки дотримуються далеко не всі мандрівники. Мандрівниця Віра у фейсбуці показала, як туристи поводяться в ресторані на одному з курортів.

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До прикладу, на світлинах, опублікованих Вірою, видно, що люди стоять у черзі за їжею, не дотримуючись соціальної дистанції.

Ну і про all inclusive. Тут теж абсолютно нічого не змінилося. І навіть "палажи мнє мяса бєз картошки, я тєбє сказал" – теж за одну вечерю почула тричі. Нагадаю, що в готелі майже самі українці, трохи поляків,

– написала туристка.

Система all inclusive ("все включено"), відома також як "шведський стіл", давно полюбилася українцям. Але під час карантину в закордонних готелях система була змінена, і тепер у ресторанах всі страви подаються персоналом готелю суто за запитом гостя.

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Крім того, їжа в курортних ресторанах часто перебуває за склом або за захисною плівкою. Це робиться для того, щоб дотримуватися необхідних під час карантину заходів безпеки, аби знизити ризик зараження туристів COVID-19.