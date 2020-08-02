Известная турецкая авиакомпания Turkish Airlines после длительного перерыва вновь начинает летать в Украину. Первые самолеты уже приземлились в Харькове и Херсоне 2 августа.

Рейсы Стамбул – Харьков

Прямые регулярные рейсы из Стамбула в Харьков возобновили после перерыва в 4,5 месяца. Первый самолет турецкого авиаперевозчика прибыл в Украину с загрузкой 67%, а вот обратно борт вылетел без единого свободного места. Об этом сообщает Avianews.

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Расписание

Turkish Airlines будет летать в Харьков 4 раза в неделю по смешанному расписанию:

по понедельникам и пятницам авиакомпания будет выполнять рейсы вечером;

каждую среду и воскресенье утром.

Рейсы Стамбул – Херсон

Турецкая авиакомпания также возобновила рейсы в Херсон. Сейчас самолеты Turkish Airlines будут осуществлять 2 рейса в неделю. Заместитель председателя Херсонской ОГА Дмитрий Бутрим отметил, что летом 2019 года таких рейсов было 10 в неделю, а в другие сезоны Turkish Airlines осуществляли авиарейс Стамбул – Херсон ежедневно.

Он подчеркнул, что власть заинтересована, чтобы аэропорт работал, ведь это мощный логистический центр, и напомнил, что Херсонщина по показателям относительно ситуации с COVID-19 находится в "зеленой зоне".

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В июле Turkish Airlines возобновил полеты из Стамбула в Киев, Львов и Одессу.