Відома турецька авіакомпанія Turkish Airlines після тривалої перерви знов починає літати до України. Перші літаки вже приземлилися у Харкові та Херсоні 2 серпня.

Рейси Стамбул – Харків

Прямі регулярні рейси зі Стамбула до Харкова відновили після перерви у 4,5 місяці. Перший літак турецького авіаперевізника прибув в Україну із завантаженням 67%, а от назад борт вилетів без жодного вільного місця. Про це повідомляє Avianews.

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Розклад

Turkish Airlines літатиме до Харкова 4 рази на тиждень за змішаним розкладом:

щопонеділка та щоп'ятниці авіакомпанія буде виконувати рейси ввечері;

щосереди й щонеділі – вранці.

Рейси Стамбул – Херсон

Турецька авіакомпанія також поновила рейси до Херсона. Наразі літаки Turkish Airlines здійснюватимуть лише 2 рейси на тиждень. Заступник голови Херсонської ОДА Дмитро Бутрій наголосив, що влітку 2019 року таких рейсів було 10 на тиждень, а в інші сезони Turkish Airlines здійснювали авіарейс Стамбул – Херсон щодня.

Він підкреслив, що влада зацікавлена, щоб аеропорт працював, адже це потужний логістичний центр, і нагадав, що Херсонщина за показниками щодо ситуації з COVID-19 знаходиться у "зеленій зоні".

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У липні Turkish Airlines відновила польоти зі Стамбула до Києва, Львова та Одеси.