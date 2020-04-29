Turkish Airlines отложил возобновление международных рейсов

Авиакомпания Turkish Airlines перенесла дату возобновления внутренних и международных перелетов. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

Турция остановила международное авиасообщение с 27 марта из-за коронавируса. Turkish Airlines планировали восстановить внутренние полеты 20 апреля, а с 10 мая – международные. Но до этой даты ослабления карантина не произошло. Поэтому их пришлось отложить, сообщили в Turkish Airlines.

К слову Турция планирует возобновить туристический сезон: об all-inclusive придется забыть

"Мы знаем, что это трудно. Но нам надо набраться терпения, чтобы выиграть этот бой. К сожалению, мы вынуждены отменить наши внутренние и международные рейсы до 28 мая", – написал руководитель авиакомпании Биляль Екши.

К слову Wizz Air откроет во Львове свою базу: что известно о новых рейсах из Украины

Обратите внимание! В Украине общенациональный карантин действует до 11 мая включительно. Информации о возобновлении авиасообщения Украины с другими странами мира пока не было.​ Кроме того, до 15 мая границы ЕС официально закрыты для иностранцев.