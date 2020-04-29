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      Turkish Airlines отложил возобновление международных рейсов

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      Turkish Airlines відклав відновлення рейсів
      Turkish Airlines відклав відновлення рейсів / twitter.com/TurkishAirlines

      Авиакомпания Turkish Airlines перенесла дату возобновления внутренних и международных перелетов. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

      Турция остановила международное авиасообщение с 27 марта из-за коронавируса. Turkish Airlines планировали восстановить внутренние полеты 20 апреля, а с 10 мая – международные. Но до этой даты ослабления карантина не произошло. Поэтому их пришлось отложить, сообщили в Turkish Airlines.

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      "Мы знаем, что это трудно. Но нам надо набраться терпения, чтобы выиграть этот бой. К сожалению, мы вынуждены отменить наши внутренние и международные рейсы до 28 мая", – написал руководитель авиакомпании Биляль Екши.

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      Обратите внимание! В Украине общенациональный карантин действует до 11 мая включительно. Информации о возобновлении авиасообщения Украины с другими странами мира пока не было.​ Кроме того, до 15 мая границы ЕС официально закрыты для иностранцев.

       

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Турции авиация Новости Украины
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