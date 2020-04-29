Turkish Airlines відклав відновлення міжнародних рейсів

Авіакомпанія Turkish Airlines перенесла дату відновлення внутрішніх і міжнародних перельотів. Пандемія коронавірусу внесла свої корективи.

Туреччина зупинила міжнародне авіасполучення з 27 березня через коронавірус. Turkish Airlines планували відновити внутрішні польоти 20 квітня, а з 10 травня – міжнародні. Але до цієї дати послаблення карантину не відбулося. Тож їх довелося відкласти, повідомили в Turkish Airlines.

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"Ми знаємо, що це важко. Але нам треба набратися терпіння, шоб виграти цей бій. На жаль, ми змушені скасувати наші внутрішні та міжнародні рейси до 28 травня", – написав керівник авіакомпанії Біляль Екші.