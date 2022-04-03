Турлидер, нотариус, инженер: разные люди стали одним целым в рядах днепровской ТрО
Источник:Генштаб ВСУ
Украинцы разных профессий массово приобщились к борьбе с российскими оккупантами. В Генштабе ВСУ обнародовали видео об отважных бойцах терробороны Днепра.
Кроме местных жителей, в ряды ТрО приобщаются мужчины и женщины, которые до вторжения России в Украину жили за границей. Они возвращаются на Родину, чтобы вместе с земляками защищать ее от русских оккупантов.
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В рядах днепровской ТрО воюют люди разных профессий
В фейсбуке Генштаба ВСУ опубликовали видео о бойцах территориальной обороны Днепра.
Недавно эти ребята работали по своей специальности: турлидер, нотариус, охранник, инженер или водитель. Многие – за границей. Но полномасштабная война изменила их жизнь,
– говорится в описании к ролику.
Сотни свободных людей стали единственным целым в рядах днепровской терробороны. В Генштабе добавили, что бойцы готовы дать достойный отпор путинским рабам-оккупантам.
Смотрите видео о бойцах днепровской терробороны:
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