Турлидер, нотариус, инженер: разные люди стали одним целым в рядах днепровской ТрО

Украинцы разных профессий массово приобщились к борьбе с российскими оккупантами. В Генштабе ВСУ обнародовали видео об отважных бойцах терробороны Днепра.

Кроме местных жителей, в ряды ТрО приобщаются мужчины и женщины, которые до вторжения России в Украину жили за границей. Они возвращаются на Родину, чтобы вместе с земляками защищать ее от русских оккупантов.

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В рядах днепровской ТрО воюют люди разных профессий

В фейсбуке Генштаба ВСУ опубликовали видео о бойцах территориальной обороны Днепра.

Недавно эти ребята работали по своей специальности: турлидер, нотариус, охранник, инженер или водитель. Многие – за границей. Но полномасштабная война изменила их жизнь,

– говорится в описании к ролику.

Сотни свободных людей стали единственным целым в рядах днепровской терробороны. В Генштабе добавили, что бойцы готовы дать достойный отпор путинским рабам-оккупантам.

Смотрите видео о бойцах днепровской терробороны:

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