Туры в Польшу массово отменяют на фоне войны в Украине

Нападение России на Украину повлияло на заграничный туризм в Польшу. Европейцы массово отменяют бронирование гостиниц и туров в агентствах.

При этом государственное агентство по туризму Польши пытается доказать, что страна безопасна для туристов. Туры отменяют даже на сентябрь – октябрь.

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Украинские беженцы компенсируют туристические потери

Яцек Легендзевич, заместитель председателя Палаты гостиниц в Малопольской провинции, где расположен Краков, заявил, что потеря дохода была частично компенсирована массовым прибытием украинцев.

Более двух миллионов прибыло в Польшу после вторжения России и некоторые нашли жилье в гостиницах. Но их пребывание часто бывает кратким и непредсказуемым.

В Краковской туристической палате говорят, что владельцы бизнеса боятся такой тенденции. Уменьшается количество заказов из США, Великобритании, Франции и Испании.

Такие проблемы испытывает не только Краков, но и курортное Закопане в польских Татрах. Люди прямо говорят, что боятся приезжать в Польшу.

Ожидание обновления после пандемии

Глава POT Анна Саламончик-Мохель заявила, что для тех, кто далек от кризиса, например США, весь регион Центральной и Восточной Европы часто воспринимается как зона боевых действий.

Это привело к тому, что многие американские организации отменили семинары и обучающие визиты в области туризма. Кризис для индустрии наступил именно тогда, когда он, казалось, был предназначен для восстановления после пандемии,

– сказала она.

В то же время в Варшаве говорят, что не заметили такой тенденции для города.

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