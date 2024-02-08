В то же время в ФРГ обеспокоены блокированием помощи для Украины. Немецкие политики считают, что отказ республиканцев в принятии этого решения является первым тревожным звоночком, информирует 24 Канал.

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Туск раскритиковал американский Сенат

Польский премьер возмущен препятствованием республиканцев в выделении Украине помощи.

Уважаемые американские сенаторы-республиканцы. Рональд Рейган, который помог миллионам из нас отвоевать нашу свободу и независимость, сегодня, видимо, переворачивается в гробу. Позор вам,

– заявил Туск.

Заметим, что речь идет о двухпартийном законопроекте о безопасности границ на сумму 118 миллиардов долларов, который также предусматривает предоставление более 60 миллиардов на помощь Украине и более 14 миллиардов – Израилю.

В Германии обеспокоены действиями республиканцев

Немецкие чиновники волнуются по поводу провала голосования в Сенате США о предоставлении Украине новой военной помощи.

Блокирование помощи Украине в Конгрессе – лишь первый звоночек того, что еще может возникнуть, если Дональд Трамп будет переизбран в Белый дом в ноябре (во время выборов президента США в 2024 году – 24 Канал),

– возмутился глава комитета бундестага по международным делам Михаэль Рот.

По его словам, в таком случае ни о какой безопасности для Европы не может быть и речи. Будущее свободной и независимой Украины окажется в "максимальной опасности".

В то же время он раскритиковал позицию Евросоюза, который слишком долго полагался на то, что США продолжат оказывать Украине всестороннюю военную поддержку.

Мы, европейцы, должны наконец взять на себя больше ответственности, чтобы сдержать и остановить российский империализм. Это правильный путь, независимо от того, как будут звать следующего президента (США – 24 Канал) – Трамп или Байден,

– добавил Михаэль Рот.

Сенат США провалил голосование: основное