В то же время в ФРГ обеспокоены блокированием помощи для Украины. Немецкие политики считают, что отказ республиканцев в принятии этого решения является первым тревожным звоночком, информирует 24 Канал.
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Туск раскритиковал американский Сенат
Польский премьер возмущен препятствованием республиканцев в выделении Украине помощи.
Уважаемые американские сенаторы-республиканцы. Рональд Рейган, который помог миллионам из нас отвоевать нашу свободу и независимость, сегодня, видимо, переворачивается в гробу. Позор вам,
– заявил Туск.
Заметим, что речь идет о двухпартийном законопроекте о безопасности границ на сумму 118 миллиардов долларов, который также предусматривает предоставление более 60 миллиардов на помощь Украине и более 14 миллиардов – Израилю.
В Германии обеспокоены действиями республиканцев
Немецкие чиновники волнуются по поводу провала голосования в Сенате США о предоставлении Украине новой военной помощи.
Блокирование помощи Украине в Конгрессе – лишь первый звоночек того, что еще может возникнуть, если Дональд Трамп будет переизбран в Белый дом в ноябре (во время выборов президента США в 2024 году – 24 Канал),
– возмутился глава комитета бундестага по международным делам Михаэль Рот.
По его словам, в таком случае ни о какой безопасности для Европы не может быть и речи. Будущее свободной и независимой Украины окажется в "максимальной опасности".
В то же время он раскритиковал позицию Евросоюза, который слишком долго полагался на то, что США продолжат оказывать Украине всестороннюю военную поддержку.
Мы, европейцы, должны наконец взять на себя больше ответственности, чтобы сдержать и остановить российский империализм. Это правильный путь, независимо от того, как будут звать следующего президента (США – 24 Канал) – Трамп или Байден,
– добавил Михаэль Рот.
Сенат США провалил голосование: основное
- 4 февраля в Сенате США опубликовали законопроект, который предусматривает договоренности по национальной безопасности и помощь Украине, Израилю и Тайваню. Джо Байден призвал Конгресс собраться и быстро принять это двухпартийное соглашение.
- Уже вечером 7 февраля Сенат США провалил голосование за пакет на 118 миллиардов долларов с вопросом границы. Это процедурное решение, которому не удалось набрать 60 голосов. Его принятию сопротивляются республиканцы. Крайне правые республиканцы считают, что Украине вообще не надо помогать.
- Впоследствии президент США раскритиковал республиканцев из-за того, что не удалось принять законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню вместе с миграционными вопросами. По словам Байдена, препятствовал голосованию бывший президент США Дональд Трамп. Он заявил, что "никогда не думал, что может увидеть нечто подобное в Сенате".