Поэтому он обратился с призывом к европейским странам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию главы польского правительства в Х.

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Туск призвал страны Европы больше инвестировать в оборону

Дональд Туск отметил, что сейчас он видит ряд обсуждений относительно того, какие последствия постигнут Европу в случае победы демократки Камалы Харрис или республиканца Дональда Трампа на выборах в США.

На фоне этого премьер-министр Польши обратился с призывом к странам Европы, чтобы те взяли ответственность за свою безопасность вместо того, чтобы волноваться о возможных изменениях политики безопасности США после выборов президента.

Харрис или Трамп? Некоторые утверждают, что будущее Европы зависит от американских выборов, тогда как оно зависит прежде всего от нас. При условии, что Европа наконец повзрослеет и поверит в свои силы. Каким бы ни был результат, эпоха геополитического "аутсорсинга" закончилась,

– сказал он.

Кстати, Туск сделал это заявление на фоне недавнего начала строительства оборонительных укреплений "Восточный щит", который предусматривает создание военной инфраструктуры на границе с Беларусью и Россией. Его общая протяженность составит около 700 километров.