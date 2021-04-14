Соединенные Штаты Америки США исповедуют свои национальные ценности. Как и другие страны у них есть свои интересы в отношении к агрессии России

Положительным является то, что общий национальный интерес США и Украины относительно противодействия российской агрессии совпадает. Такое мнение в эфире высказал посол Украины в Штатах 2016 – 2019 годов Валерий Чалый.

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Позиция США касательно Украины не исчезнет

По его словам, Соединенные Штаты Америки являются союзником для Украины в этой ситуации. Поэтому во время вероятной встречи Джо Байдена и Владимира Путина, позиция США останется такой же, какой и была.

Я абсолютно уверен, что твердая позиция США (по Украине – 24 канал) не исчезнет,

– отметил Чалый.

По его мнению, Россия уважает только сильную позицию. Поэтому можно делать паузы, тактические изменения, но стратегически – страну нужно жестко остановить.

Напомним! Во время телефонного разговора 13 апреля Байден предложил Путину встретиться. СМИ распространяют информацию, якобы провести встречу президентов согласились уже 3 страны.

Чалый сказал о позициия США в отношении Украины и России: смотрите видео

Ситуация ухудшится не только для Украины

Он отметил, решение в отношении государства-оккупанта не надо растягивать в историческом времени. "Потому что чем дальше – тем ситуация будет становиться хуже, не только для Украины", – сказал Чалый.

Если не дать отпор сейчас: ближайшие месяцы – годы, будет катастрофическое развитие событий,

– сказал экс-посол.

Также он добавил, что Штатам нужно быть готовыми. Ведь если такие жесты, в частности разговоры, на Россию не будут действовать, то нужно будет выбирать другое развитие событий.