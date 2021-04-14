Сполучені Штати Америки США сповідують свої національні цінності. Як і інші країни вони мають свої інтереси щодо агресії Росії.

Позитивним є те, що загальний національний інтерес США і України щодо протидії російській агресії збігається. Таку думку в ефірі висловив посол України у Штатах 2016 – 2019 років Валерій Чалий.

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Позиція США щодо України не зникне

За його словами, Сполучені Штати Америки є союзником для України в цій ситуації. Тому під час ймовірної зустрічі Джо Байдена та Володимира Путіна, позиція США залишиться такою ж, якою і була.

Я абсолютно впевнений, що тверда позиція США (щодо України – 24 канал) не зникне,

– наголосив Чалий.

На його думку, Росія поважає лише сильну позицію. Тому можна робити паузи, тактичні зміни, але стратегічно – країну потрібно жорстко зупинити.

Нагадаємо! Під час телефонної розмови 13 квітня Байден запропонував Путіну зустрітись. ЗМІ поширюють інформацію, нібито провести зустріч президентів зголосились вже 3 країни.

Чалий сказав, яка позиція США щодо України та Росії: дивіться відео

Ситуація погіршиться не лише для України

Він відзначив, рішення щодо держави-окупанта не треба розтягувати в історичному часі. "Тому що чим далі – тим ситуація ставатиме гіршою, не лише для України", – сказав Чалий.

Якщо не дати відсіч зараз: найближчі місяці – роки, буде катастрофічний розвиток подій,

– сказав експосол.

Також він додав, що Штатам потрібно бути готовими. Адже якщо такі жести, зокрема розмови, щодо Росії не діятимуть, потрібно буде обирати інший розвиток подій.