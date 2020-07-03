В Николаеве водитель маршрутки буквально напал на девушку. Все потому, что девушка по имени Маргарита сделала мужчине замечание о том, что во время карантина он возит людей без маски.

Соответствующие видео девушка выложила на своей инстаграм-странице .

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Заходя в маршрутку, девушка увидела большую табличку, где писало, что вход без маски запрещен. Впрочем внутри большинство пассажиров и даже сам водитель были без масок.

"Войдя внутрь, я спросила, где его маска. Он мне ничего не ответил. Я просто прошла, села на зад и ждала своей остановки", – рассказала девушка.

"Самое интересное" началось, когда жительница Николаева выходила из салона авто. Водитель маршрутки позвал ее и начал возмущаться, в том числе нецензурно. Похоже, он также пытался отобрать у нее телефон.

Ты не имеешь права меня снимать! Ты что, блоггер сильный бл*?! Кто тебе платит деньги, дура тупая? – выругался водитель маршрутки.

По словам Маргариты, этот скандал видел весь салон свидетелей. Она обратила внимание: рядом от нее стояли мужчины, которые не стали на ее защиту.

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