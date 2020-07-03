У Миколаєві водій маршрутки буквально напав на дівчину. Усе через те, що дівчина на ім'я Маргарита зробила чоловіку зауваження щодо того, що в час карантину він возить людей без маски.

Відповідні відео дівчина виклала на своїй інстаграм-сторінці.

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Заходячи в маршрутку, дівчина побачила велику табличку, де писало, що вхід без маски заборонений. Втім всередині більшість пасажирів і навіть сам водій були без масок.

"Увійшовши всередину, я запитала, де його маска. Він мені нічого не відповів. Я просто пройшла, сіла на зад і чекала своєї зупинки", – розповіла дівчина.

"Найцікавіше" почалося, коли мешканка Миколаєва виходила з салону авто. Водій маршрутки гукнув її й почав обурюватися, зокрема й нецензурно. Схоже, він також намагався відібрати в неї телефон.

Ти не маєш права мене знімати! Ти що, блогер сильний бл*?! Хто тобі платить гроші, дура тупа?

– вилаявся водій маршрутки.

За словами Маргарити, цей скандал бачив увесь салон свідків. Вона звернула увагу: поруч від неї стояли чоловіки, які не стали на її захист.

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