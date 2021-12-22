"Ты дебил, слушай меня": "слуга" Галушко оскорблял полицейских, которые остановили его авто

Еще в 2020 году автомобиль нардепа от "Слуги народа" Николая Галушко за нарушение правил дорожного движения остановили полицейские. Парламентарий нецензурно высказывался по поводу правоохранителей, откровенно оскорбляя их.

В распоряжении издания оказалось видео, на котором слышен разговор Галушко с полицией. По информации источников, инцидент произошел еще 18 декабря 2020 года.

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"Слуга" Галушко оскорблял полицейских

Все началось с того, что правоохранители остановили автомобиль в центре Киева за нарушение правил дорожного движения – пересечение двойной полосы. Это произошло примерно в 04:00.

Галушко приехал "выручать" своего водителя. Он долго, используя нецензурную лексику, объяснял правоохранителям, что это автомобиль народного депутата. Поэтому они якобы не имели права его останавливать.

Полицейские же ответили, что на машине не писало, кому она принадлежит. Но отметили, что у нардепов нет дипломатического иммунитета.

На обнародованном ролике "слуга народа" Галушко обвиняет правоохранителей в провокациях, жалуется, что его "выдернули из-за стола". А дальше идет еще дальше, называя полицейских "дебилами". В общем, каждую свою реплику нардеп щедро приправлял бранью.

Во время разговора становится ясно, что машина Toyota Land Cruiser, которую остановила полиция, принадлежит матери депутата. Эту информацию подтверждает и е-декларация парламентария.

Нардеп входит в комитет по правоохранительной деятельности

Интересно, что 42-летний Галушко является членом комитета по правоохранительной деятельности, выпускником Национальной академии внутренних дел. Во время "разговора" с полицейскими он упрекал их, что якобы "выбивает для них финансы и все остальное".

С 1997 по 2006 год служил в органах внутренних дел, с 2006 года работал на разных должностях в ООО "ГАЛИД", основная деятельность которого – частные охранные службы.

Во время президентских выборов 2019 года Владимир Зеленский назначил Галушко доверенным лицом в 97 округе.

Галушко оскорбляет полицейских: смотрите видео

(Внимание: содержит нецензурную лексику, 18+)