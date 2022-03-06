Один из таких сдался в плен, когда получил ранение в бою против украинцев. Правда, перед тем он получил ранение в ногу, поэтому к украинским позициям был вынужден ползти.

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В соцсетях опубликовали разговор украинского военного, который "подбадривал" российского оккупанта, который полз сдаваться в плен. Он попал под обстрел украинских войск, и его орда была уничтожена. На фоне виден догорающий автомобиль "Урал".

"Куда попали? Нога? О чем ты думал, когда сюда ехал? Ты на учениях, наверное, да? Ну то учись ползать", – выкрикивает украинских военный.

Разговор украинского военного и русского оккупанта, ползущего сдаваться в плен (внимание, ненормативная лексика, 18+)