Один з таких здався в полон, коли отримав поранення в бою проти українців. Правда перед тим він отримав поранення в ногу, тож до українських позицій був змушений повзти.

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В соцмережах опублікували розмову українського військового, який "підбадьорював" російського окупанта, який повз до них здаватися в полон. Він потрапив під обстріл українських військ, і його орда була знищена. На фоні видно автомобіль "Урал", який догорає.

"Куди попали? Нога? Про що ти думав, коли сюди їхав? Ти на навчаннях, напевно, так? Ну то вчися повзати", – вигукував українських військовий.

Розмова українського військового та російського окупанта, який повзе здаватися в полон (увага, ненормативна лексика, 18+)

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