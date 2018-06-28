"Ты имеешь полное право жить в мире":в оккупированном Донецке расклеили поздравительные открытки

В центре неподконтрольного Украине Донецка в День Конституции, 28 июня, патриоты вывесили поздравительные открытки, которые напоминают гражданам Украины об их правах.

Об этом сообщил сайт DT.UA.

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Известно, что подобные открытки размещены в районе крытого рынка и автостанции, на улице Университетской и на бульваре Шевченко.

Конституция Украины. Знай свои права. Ты имеешь полное право жить в мире,

– говорится в листовках на фоне желто-синего флага Украины.

В центре оккупированного Донецка появились поздравительные открытки

Напомним, в День Конституции Украины, в оккупированном Донецке неизвестные установили сине-желтый флаг на крыше многоэтажного дома.