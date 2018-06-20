Тыкала средний палец: помощницу народного депутата лишили аккредитации в Раде

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики лишил аккредитации в парламенте двух журналисток Юлию Махмуди и Валерию Егорову за несоблюдение этических норм.

Об этом сообщает УНИАН.

В мае 24 канал сообщил, что в кулуарах Верховной Рады помощница нардепа от "Радикальной партии" Сергея Скуратовского – Валерия Егорова – отличилась неприличным жестом, а именно – показала средний палец фотографу, который снимал женщину.

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Так, на заседании комитета было рассмотрено обращение руководителя пресс-службы Аппарата Верховной Рады Ирины Кармелюк о лишении аккредитации журналистов.

Проблема даже не в том, что было фото, на котором одна из журналисток показывает неприличный жест, а в том, какие комментарии журналисты писали в Facebook – это пренебрежительное отношение к народным депутатам, это призывы к тому, что надо всех сжечь, уничтожить, убить ,

– сказала Кармелюк на заседании.

К слову, в июне 2017 года на заседании Верховной Рады неприличным жестом отличилась нардеп Надежда Савченко, которая продемонстрировала непристойностойный жест прямо в сессионном зале.