В Москве медведь показывал гостям ЧМ-2018 неприличные жесты: видео
В Москве во время празднования победы футбольной сборной России над командой Саудовской Аравии в матче Чемпионата мира по футболу по улицам проехало открытое авто с дрессированным медведем.
Об этом свидетельствует соответствующая видеозапись, опубликованную в Twitter.
На снятых кадрах видно, что сначала животное дудело в вувузелу, а потом начало показывать неприличные жесты "от локтя" туристам и посетителям ЧМ-2018.
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"Балалайки и шапки-ушанки нет, зато есть медведь в центре Москвы, который празднует вместе со всеми победу России", – говорится в подписи к видео.
Источник: 24 канал
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