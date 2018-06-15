В Москве медведь показывал гостям ЧМ-2018 неприличные жесты: видео

В Москве во время празднования победы футбольной сборной России над командой Саудовской Аравии в матче Чемпионата мира по футболу по улицам проехало открытое авто с дрессированным медведем.

Об этом свидетельствует соответствующая видеозапись, опубликованную в Twitter.

На снятых кадрах видно, что сначала животное дудело в вувузелу, а потом начало показывать неприличные жесты "от локтя" туристам и посетителям ЧМ-2018.

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"Балалайки и шапки-ушанки нет, зато есть медведь в центре Москвы, который празднует вместе со всеми победу России", – говорится в подписи к видео.