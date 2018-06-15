У Москві ведмідь показував гостям ЧС-2018 непристойні жести: відео

У Москві під час святкування перемоги футбольної збірної Росії над командою Саудівської Аравії на матчі Чемпіонату світу з футболу вулицями проїхало відкрите авто з дресированим ведмедем.

Про це свідчить відповідний відеозапис, опублікований у Twitter.

На знятих кадрах видно, що спершу тварина дуділа у вувузелу, а потім почала показувати непристойні жести "від ліктя" туристам та відвідувачам ЧС-2018.

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"Балалайки і шапки-вушанки немає, зате є ведмідь у центрі Москви, який святкує разом з усіма перемогу Росії", – мовиться в підписі до відео.