У Москві ведмідь показував гостям ЧС-2018 непристойні жести: відео
У Москві під час святкування перемоги футбольної збірної Росії над командою Саудівської Аравії на матчі Чемпіонату світу з футболу вулицями проїхало відкрите авто з дресированим ведмедем.
Про це свідчить відповідний відеозапис, опублікований у Twitter.
На знятих кадрах видно, що спершу тварина дуділа у вувузелу, а потім почала показувати непристойні жести "від ліктя" туристам та відвідувачам ЧС-2018.
Читайте також: У мережі потролили "пухнастий ліфчик" Путіна на відкритті ЧС-2018
"Балалайки і шапки-вушанки немає, зате є ведмідь у центрі Москви, який святкує разом з усіма перемогу Росії", – мовиться в підписі до відео.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Звільнення політв’язнів: країни-учасниці ООН закликали Гутерріша обговорити питання з Путінимсьогодні, 09:49
-
Росія привела Чорноморський флот у повну бойову готовність через побоювання дій України, – ЗМІсьогодні, 08:55
-
Головні новини 14 червня: відкриття ЧС-2018, ДТП з нардепом та роковини збиття Іл-76сьогодні, 08:00
Коментарі