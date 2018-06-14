У мережі потролили "пухнастий ліфчик" Путіна на відкритті ЧС-2018

Чемпіонат світу з футболу 2018 стартував у Росії. На відкритті виступив президент РФ Володимир Путін. Не обійшлось без курйозу.

Відкриття Чемпіонату світу 2018 відбулось на стадіоні "Лужнікі" у Москві.

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На масштабному шоу публіку розважав британський співак Роббі Вільямс, якого за цей вчинок неабияк розкритикували на батьківщині.

У церемонії відкриття також брав участь президент ФІФА Джанні Інфантіно та російський президент Володимир Путін.

Путін говорив банальності про "свято спорту", "відкриту та гостинну Росію", "любов до футболу" і "єдину команду". Всю свою недовгий спіч, яку він виголошував російською, президент РФ читав з листка.

Щоправда, під час виступу Путіна не обійшлось без курйозу. Режисери трансляції, вибрали такий ракурс, що пухнасті мікрофони опинились рівно навпроти грудей Путіна.



Путін виступив на вікдритті ЧС-2018 у Росії

Anyone going to tell Putin he looks like he's wearing a furry bra? No? Thought not. #WorldCupRussia2018 pic.twitter.com/6ufx605R5v — Scott Ramsay (@therealstatto) 14 червня 2018 р.