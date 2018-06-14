В сети потроллили "пушистый лифчик" Путина на открытии ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу 2018 стартовал в России. На открытии выступил президент РФ Владимир Путин. Не обошлось без курьеза.

Открытие Чемпионата мира 2018 состоялось на стадионе "Лужники" в Москве.

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На масштабном шоу публику развлекал британский певец Робби Уильямс, которого за этот поступок сильно раскритиковали на родине.

В церемонии открытия также принимал участие президент ФИФА Джанни Инфантино и российский президент Владимир Путин.

Путин говорил банальности про "праздник спорта", "открытую и гостеприимную Россию", "любовь к футболу" и "единую команду". Весь свой недолгий спич, который он произносил на русском, президент РФ читал с листа.

Правда, во время выступления Путина не обошлось без курьеза. Режиссеры трансляции выбрали такой ракурс, что пушистые микрофоны оказались ровно напротив груди Путина.

Путин выступил на открытии ЧМ-2018 в России

Anyone going to tell Putin he looks like he's wearing a furry bra? No? Thought not. #WorldCupRussia2018 pic.twitter.com/6ufx605R5v — Scott Ramsay (@therealstatto) 14 червня 2018 р.