В сети потроллили "пушистый лифчик" Путина на открытии ЧМ-2018
Чемпионат мира по футболу 2018 стартовал в России. На открытии выступил президент РФ Владимир Путин. Не обошлось без курьеза.
Открытие Чемпионата мира 2018 состоялось на стадионе "Лужники" в Москве.
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На масштабном шоу публику развлекал британский певец Робби Уильямс, которого за этот поступок сильно раскритиковали на родине.
В церемонии открытия также принимал участие президент ФИФА Джанни Инфантино и российский президент Владимир Путин.
Путин говорил банальности про "праздник спорта", "открытую и гостеприимную Россию", "любовь к футболу" и "единую команду". Весь свой недолгий спич, который он произносил на русском, президент РФ читал с листа.
Правда, во время выступления Путина не обошлось без курьеза. Режиссеры трансляции выбрали такой ракурс, что пушистые микрофоны оказались ровно напротив груди Путина.
Путин выступил на открытии ЧМ-2018 в России