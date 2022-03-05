Тыл – это исторически слабое место красной армии, – Арестович
Можно четко сказать, что предыдущие планы российских оккупантов провалились. Импровизация – это всегда плохо. Сейчас враг будет перестраивать свои планы.
Об этом в эфире 24 канала заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. По его словам, надо понимать, что все войска оккупанта, которые уже втянуты в бой – очень неохотно трогаются с места и одерживают какие-то победы.
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Слабое место России
Как отметил советник, оккупанты могут увеличить давление на наши города ударами ракет, однако Украина их сбивает. Кроме того, ракеты не бесконечны.
В то же время Арестович заявил, что государство-террорист просто просело в вопросе тылового снабжения. По его мнению, только в случае, если в России сделают сверхусилие и исправят тыловые поставки, может что-то измениться.
Тыл это исторически слабое место красной армии. Сейчас, когда есть сплошное и тотальное сопротивление, когда мы перевешиваем их – я просто не вижу таких возможностей,
– заявил Арестович.
Могут забрасывать нас своим мясом
По его словам, централизованное рашистское управление может продолжать гнать пехоту и танки на украинские позиции под удары нашей артиллерии и авиации.
Это возможно – мясом забрасывать. Но существенных оперативных успехов я от них не жду,
– подытожил Арестович.
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