Сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

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Что известно о РСЗО Type-75, которые получила Россия

В последние дни в сети начали появляться фото и видео с северокорейскими Type-75 на учебных полигонах в России. Вероятно, экипажи недавно получили эти системы и начали свое обучение, что может свидетельствовать о поступлении новой партии РСЗО в страну-агрессора.

Использование Type-75 на учебных полигонах в России: смотрите видео

Вместе с самими установками обнародованы и снимки реактивных снарядов к ним. В частности, можно заметить обломочно-фугасные с маркировкой "РСЗО-107-ОФ", а также ракеты неизвестного типа с пометкой "РСЗО-107-Э". В издании отмечают, что оба типа снарядов имеют собственные типы взрывателей, что указывает на их разный принцип действия.

Снаряды к Type-75 / Фото из открытых источников

Также они имеют разную форму, если обломочно-фугасный имеет более острую, то неизвестный тип – более притупленную. Теоретически это могут быть осколочно-фугасные усиленного осколочного действия, зажигательные или даже учебные ракеты. Однако более вероятно, что речь идет именно о кассетных ракетах, и тогда это объясняет наличие описания и характеристик суббоеприпасов в методичке к этим системам.

В одном реактивном снаряде может быть 15 суббоеприпасов калибра 36-миллиметров, каждый из которых весит 284 граммов, из которых 43 грамма взрывчатого вещества. Самоликвидация осуществляется через 15 секунд после взведения, вероятно, бронепробитие – 40 миллилитров. К тому же, в методичке по применению взрывателей для ракет этого РСЗО, есть взрыватель с вероятно таймерным механизмом, что свидетельствует по подрыву в воздухе, как раз нужен для раскрытия кассетного боеприпаса в воздухе,

– рассказали в издании.

В материале отмечают, если Россия действительно получила кассетные реактивные снаряды к Type-75, то тогда северокорейская система представляет значительно большую опасность, чем с обычными осколочно-фугасными реактивными снарядами.

К слову, ранее глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что Россия помогла КНДР усовершенствовать ракеты KN-23. Теперь они "поражают со смертельной точностью".