Повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.

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Що відомо про РСЗВ Type-75, які отримала Росія

Останніми днями в мережі почали з’являтися фото та відео з північнокорейськими Type-75 на навчальних полігонах у Росії. Ймовірно, екіпажі нещодавно отримали ці системи та розпочали своє навчання, що може свідчити про надходження нової партії РСЗВ до країни-агресорки.

Використання Type-75 на навчальних полігонах у Росії: дивіться відео

Разом із самими установками оприлюднені й знімки реактивних снарядів до них. Зокрема, можна помітити уламково-фугасні з маркуванням "РСЗО-107-ОФ", а також ракети невідомого типу з позначкою "РСЗО-107-Э". У виданні зазначають, що обидва типи снарядів мають власні типи підривників, що вказує на їх різний принцип дії.

Снаряди до Type-75 / Фото з відкритих джерел

Також вони мають різну форму, якщо уламково-фугасний має гострішу, то невідомий тип – більш притуплену. Теоретично це можуть бути уламково-фугасні посиленої уламкової дії, запалювальні або навіть навчальні ракети. Однак більш вірогідно, що йдеться саме про касетні ракети, і тоді це пояснює наявність опису та характеристик суббоєприпасів у методичці до цих систем.

В одному реактивному снаряді може бути 15 суббоєприпасів калібру 36-міліметрів, кожен з яких важить 284 грамів, з яких 43 грами вибухової речовини. Самоліквідація здійснюється через 15 секунд після зведення, ймовірно, бронепробиття – 40 міліметрів. До того ж, у методичці по застосуванню підривників для ракет цього РСЗВ, є підривник з ймовірно таймерним механізмом, що свідчить по підрив у повітрі, як раз потрібний для розкриття касетного боєприпасу у повітрі,

– розповіли у виданні.

У матеріалі наголошують, якщо Росія дійсно отримала касетні реактивні снаряди до Type-75, то тоді північнокорейська система становить значно більшу небезпеку, ніж зі звичайними уламково-фугасними реактивними снарядами.

До слова, раніше очільник ГУР Кирило Буданов повідомив, що Росія допомогла КНДР вдосконалити ракети KN-23. Тепер вони "вражають зі смертельною точністю".