Их поймали на получении 9 и 1 тысячи долларов соответственно. Одного из них также подозревают в незаконном завладении средств из госбюджета.

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Должностных лиц "Черновцыоблэнерго" поймали на взятках

Служба безопасности Украины разоблачила системную коррупцию и злоупотребление служебным положением в энергетической отрасли Черновицкой области.

Злоупотребление задокументировали в Акционерном обществе "Черновцыоблэнерго", региональном секторе Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), а также в подконтрольных им коммерческих структурах,

– рассказали в СБУ.

В Офисе генпрокурора объяснили, что следствие установило, – чиновники наладили схему систематического получения от населения области и частных предпринимателей взяток за предоставление услуг по обслуживанию и подключению объектов к электросетям. В частности правоохранители разоблачили:

руководителя районного подразделения "Черновцыоблэнерго" на получении 9 тысяч долларов, которые он требовал от предпринимателя за согласование технической документации и подключение коммерческого помещения к электросети;

начальника одного из подразделений "Черновцыоблэнерго" после получения тысячи долларов. Он через руководителя субъекта хозяйственной деятельности – жену должностного лица НКРЕКП в области, требовал от гражданина эти деньги за согласование заявления о проведении параметризации счетчика электроэнергии для подключения комплекса солнечных батарей.

Более того, следователи проверяют факт причастности служащего НКРЕКП к незаконному завладению бюджетными средствами.

По предварительной информации, имея возможность влиять на "Черновцыоблэнерго" и "Черновицкую областную энергоснабжающую компанию", он реализовывал им электроэнергию с собственной солнечной электростанции по завышенным тарифам,

– предполагают в ведомстве.

Сейчас сумма нанесенного государству ущерба устанавливается. Кроме того, в госорганах решают вопрос относительно сообщения лицам о подозрении и избрании им меры предосторожности.

Сейчас продолжаются следственные действия по факту злоупотребления властью или служебным положением.

Обратите внимание! Согласно части статьи, фигурантам может грозить тюремное заключение на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 8500 до 17 тысяч гривен.

Правоохранители задержали на взятке чиновников "Черновцыоблэнерго" / Фото СБУ и Офиса генпрокурора

Коротко о последних разоблачениях чиновников