Их поймали на получении 9 и 1 тысячи долларов соответственно. Одного из них также подозревают в незаконном завладении средств из госбюджета.
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Должностных лиц "Черновцыоблэнерго" поймали на взятках
Служба безопасности Украины разоблачила системную коррупцию и злоупотребление служебным положением в энергетической отрасли Черновицкой области.
Злоупотребление задокументировали в Акционерном обществе "Черновцыоблэнерго", региональном секторе Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), а также в подконтрольных им коммерческих структурах,
– рассказали в СБУ.
В Офисе генпрокурора объяснили, что следствие установило, – чиновники наладили схему систематического получения от населения области и частных предпринимателей взяток за предоставление услуг по обслуживанию и подключению объектов к электросетям. В частности правоохранители разоблачили:
- руководителя районного подразделения "Черновцыоблэнерго" на получении 9 тысяч долларов, которые он требовал от предпринимателя за согласование технической документации и подключение коммерческого помещения к электросети;
- начальника одного из подразделений "Черновцыоблэнерго" после получения тысячи долларов. Он через руководителя субъекта хозяйственной деятельности – жену должностного лица НКРЕКП в области, требовал от гражданина эти деньги за согласование заявления о проведении параметризации счетчика электроэнергии для подключения комплекса солнечных батарей.
Более того, следователи проверяют факт причастности служащего НКРЕКП к незаконному завладению бюджетными средствами.
По предварительной информации, имея возможность влиять на "Черновцыоблэнерго" и "Черновицкую областную энергоснабжающую компанию", он реализовывал им электроэнергию с собственной солнечной электростанции по завышенным тарифам,
– предполагают в ведомстве.
Сейчас сумма нанесенного государству ущерба устанавливается. Кроме того, в госорганах решают вопрос относительно сообщения лицам о подозрении и избрании им меры предосторожности.
Сейчас продолжаются следственные действия по факту злоупотребления властью или служебным положением.
Правоохранители задержали на взятке чиновников "Черновцыоблэнерго" / Фото СБУ и Офиса генпрокурора
Коротко о последних разоблачениях чиновников
- В сентябре 2021 года Высший антикоррупционный суд Украины приговорил к 7 годам заключения судью Мукачевского горрайонного суда. Такое решение приняли из-за 2 тысяч гривен взятки 11 сентября 2017 года. За эти деньги судья обещал принять решение в пользу истца.
- 21 сентября в Харькове задержали сотрудницу Минобороны, которую подозревают в устройстве коррупционной схемы с недвижимостью. Говорится о чиновнице квартирно-эксплуатационного отдела.
- 22 сентября ГБР задержало чиновников Минобороны на взятке 20 тысяч долларов. Журналист Юрий Бутусов утверждает, что один из них – это Сергей Собенс, который "решал вопросы" со структурами Микитася – Татарова.