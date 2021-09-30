Їх спіймали на отриманні 9 та 1 тисячі доларів відповідно. Одного з них також підозрюють в незаконному заволодінні коштів з держбюджету.

До теми Виправдали: ВАКС оголосив вирок фігурантам справи про розтрату грошей ДПЗК

Посадовців "Чернівціобленерго" впіймали на хабарях

Служба безпеки України викрила системну корупцію та зловживання службовим становищем в енергетичній галузі Чернівецької області.

Зловживання задокументували в Акціонерному товаристві "Чернівціобленерго", регіональному секторі Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), а також у підконтрольних їм комерційних структурах,

– розповіли в СБУ.

У Офісі генпрокурора пояснили, що слідство встановило, – посадовці налагодили схему систематичного одержання від населення області та приватних підприємців хабарів за надання послуг з обслуговування та підключення об'єктів до електромереж. Зокрема правоохоронці викрили:

керівника районного підрозділу "Чернівціобленерго" на одержанні 9 тисяч доларів, які він вимагав від підприємця за погодження технічної документації та під'єднання комерційного приміщення до електромережі;

начальника одного з підрозділів "Чернівціобленерго" після одержання тисячі доларів. Він через керівника суб'єкта господарської діяльності – дружину службової особи НКРЕКП в області, вимагав від громадянина ці гроші за погодження заяви щодо проведення параметризації лічильника електроенергії для підключення комплексу сонячних батарей.

Ба більше, слідчі перевіряють факт причетності службовця НКРЕКП до незаконного заволодіння бюджетними коштами.

За попередньою інформацією, маючи можливість впливати на "Чернівціобленерго" та "Чернівецьку обласну енергопостачальну компанію", він реалізовував їм електроенергію із власної сонячної електростанції за завищеними тарифами,

– припускають у відомстві.

Наразі суму завданих державі збитків встановлюють. Окрім того, у держорганах вирішують питання щодо повідомлення особам про підозру та обрання їм запобіжних заходів.

Наразі тривають слідчі дії за фактом зловживання владою або службовим становищем.

Зверніть увагу! Згідно з частиною статті, фігурантам може загрожувати ув'язнення на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 8500 до 17 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали на хабарі посадовців "Чернівціобленерго" / Фото СБУ та Офісу генпрокурора

Коротко про останні викриття посадовців