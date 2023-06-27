Тысяча тонн помощи для 200 тысяч человек, – волонтеры подвели итоги работы

Волонтерский штаб "Украинская команда" за время существования оказал помощь 200 тысяч военных и гражданских. Общий вес этой помощи уже превысил 1 миллион килограммов.

Своими достижениями волонетры поделились в блоге в фейсбуке, добавив цифры результатов работы.

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"Сразу три основных показателя, по которым мы отчитываемся, почти одновременно преодолели довольно солидные "круглые" отметки. 1 000 000 килограммов грузов доставлено на передовую, в военные подразделения и госпитали, переселенцам и жителям регионов, пострадавших от военных действий. 200 тысяч человек, военных и гражданских, получили помощь от "Украинской команды". 200 миллионов гривен составляет общая стоимость этой помощи", – сообщают в "Украинской команде".

Волонтеры отмечают, что и дальше будут поддерживать военных и гражданских.

Считаем такие показатели доказательством того, что мы делаем важное и полезное дело. Так что работаем дальше. До полной победы! Поддерживаем наших защитников и людей, пострадавших от войны. Итого обязательно победим!

– отметили в "Украинской команде".

Волонтеры "Украинской команды" подвели итоги работы / Фото "Украинская команда"

Ранее сообщалось, что Украинская команда передала 20 тонн гуманитарной помощи жителям затопленной Херсонщины.

Также сообщалось, что две бригады получили от "Украинской команды" колеса для десятков военных машин, а еще несколько военных подразделений – партии дронов-камикадзе и разведывательных беспилотников.