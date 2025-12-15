Средства "зимней тысячи" и телемарафона могли пойти на ВСУ, – Железняк сказал, почему так не произошло

Есть мнение, что нынешний бюджет кажется предвыборным. В частности, средства из "тысячи Зеленского", проведения единого телемарафона могли бы быть направлены на ВСУ.

Народный депутат Ярослав Железняк заметил 24 Каналу, что зарплаты для военных не пересматривались уже 4 года. По его словам, это можно было сделать вместо других выплат, например, "зимней тысячи".

Читайте также Не только 1000 гривен: что еще могут получить украинцы в рамках "Зимней поддержки"

"Представим, что у нас есть 200 тысяч людей, которые получают минималку 20 тысяч гривен. Берем только их. Хотим поднять зарплату на 10 тысяч. Умножить 200 тысяч на 10 тысяч, а потом на 12. Получается 24 миллиарда. Не поверите, марафон и кэшбек стоит 24 миллиарда", – объяснил он.

Есть ли смысл выплачивать "тысячу Зеленского"?

Ярослав Железняк подчеркнул, что голосовал против такого бюджета, потому что во время войны это недопустимо. Он готов дискутировать относительно различных расходов, однако в "тысячи Зеленского" не видит смысла.

Я готов дискутировать по ряду расходов, нужно или не нужно, мы ремонтируем дороги или нет. Это достойно дискуссии. Если не ремонтировать, то, наверное, там дальше будут ямы, а потом это будет дороже. А какой смысл раздавать "тысячу Зеленского", кроме выборов? Его не существует,

– сказал он.

Как отметил народный депутат, неправда, что эти деньги нельзя тратить на оборонные нужды. Ведь все эти разнообразные кэшбеки финансируются из внутренних ресурсов.

Что стоит знать о "зимней тысяче"?