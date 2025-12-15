Кошти "зимової тисячі" і телемарафону могли піти на ЗСУ, – Железняк сказав, чому так не сталося
- Ярослав Железняк вважає, що кошти "зимової тисячі" та телемарафону можна було спрямувати на підвищення зарплат військовим.
- Народний депутат наголошує, що під час війни недоречно витрачати гроші на "тисячу Зеленського", адже ці кошти можуть бути використані для оборонних потреб.
Є думка, що нинішній бюджет видається передвиборчим. Зокрема, кошти з "тисячі Зеленського", проведення єдиного телемарафону могли б бути спрямовані на ЗСУ.
Народний депутат Ярослав Железняк зауважив 24 Каналу, що зарплати для військових не переглядалися вже 4 роки. За його словами, це можна було зробити замість інших виплат, наприклад, "зимової тисячі".
"Уявимо, що у нас є 200 тисяч людей, які отримують мінімалку 20 тисяч гривень. Беремо тільки їх. Хочемо підняти зарплату на 10 тисяч. Помножити 200 тисяч на 10 тисяч, а потім на 12. Виходить 24 мільярди. Не повірите, марафон та кешбек коштує 24 мільярди", – пояснив він.
Чи є сенс виплачувати "тисячу Зеленського"?
Ярослав Железняк підкреслив, що голосував проти такого бюджету, бо під час війни це неприпустимо. Він готовий дискутувати щодо різних видатків, однак у "тисячі Зеленського" не бачить сенсу.
Я готовий дискутувати щодо низки видатків, потрібно чи не потрібно, ми ремонтуємо дороги чи ні. Це достойно дискусії. Якщо не ремонтувати, то, напевно, там далі будуть ями, а потім це буде дорожче. А який сенс роздавати "тисячу Зеленського", окрім виборів? Його не існує,
– сказав він.
Як зазначив народний депутат, неправда, що ці гроші не можна витрачати на оборонні потреби. Адже усі ці різноманітні кешбеки фінансуються з внутрішніх ресурсів.
Що варто знати про "зимову тисячу"?
15 листопада стартувала президентська програма "Зимова підтримка". Усі громадяни України, які перебувають на території держави, можуть отримати 1000 гривень. Термін подачі заявки на "зимову тисячу" – до 24 грудня 2025 року.
Для отримання виплати необхідно оформити заявку через Дію або Укрпошту. Гроші мають надійти через 10 днів після оформлення заявки.
Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко пояснила, до якого числа потрібно витратити тисячу від Володимира Зеленського. Її потрібно використати до 30 червня 2026 року.
Президент Володимир Зеленський розповів, куди можна витратити гроші. Тисячу гривень від держави можна буде витратити на оплату комунальних послуг, ліків, українських продуктів чи книг. Також можна буде задонатити ці гроші волонтерам і фондам, які підтримують українську армію.