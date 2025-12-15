Кошти "зимової тисячі" і телемарафону могли піти на ЗСУ, – Железняк сказав, чому так не сталося

Є думка, що нинішній бюджет видається передвиборчим. Зокрема, кошти з "тисячі Зеленського", проведення єдиного телемарафону могли б бути спрямовані на ЗСУ.

Народний депутат Ярослав Железняк зауважив 24 Каналу, що зарплати для військових не переглядалися вже 4 роки. За його словами, це можна було зробити замість інших виплат, наприклад, "зимової тисячі".

"Уявимо, що у нас є 200 тисяч людей, які отримують мінімалку 20 тисяч гривень. Беремо тільки їх. Хочемо підняти зарплату на 10 тисяч. Помножити 200 тисяч на 10 тисяч, а потім на 12. Виходить 24 мільярди. Не повірите, марафон та кешбек коштує 24 мільярди", – пояснив він.

Чи є сенс виплачувати "тисячу Зеленського"?

Ярослав Железняк підкреслив, що голосував проти такого бюджету, бо під час війни це неприпустимо. Він готовий дискутувати щодо різних видатків, однак у "тисячі Зеленського" не бачить сенсу.

Я готовий дискутувати щодо низки видатків, потрібно чи не потрібно, ми ремонтуємо дороги чи ні. Це достойно дискусії. Якщо не ремонтувати, то, напевно, там далі будуть ями, а потім це буде дорожче. А який сенс роздавати "тисячу Зеленського", окрім виборів? Його не існує,

– сказав він.

Як зазначив народний депутат, неправда, що ці гроші не можна витрачати на оборонні потреби. Адже усі ці різноманітні кешбеки фінансуються з внутрішніх ресурсів.

Що варто знати про "зимову тисячу"?