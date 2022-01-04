Всего с начала действия программы украинцам выплатили почти 6 миллиардов гривен. Сейчас более 700 миллионов гривен из полученных денег они уже потратили.

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На что чаще всего тратили тысячу

По данным Минэкономики, по видам расходов самыми популярными среди украинцев стали:

книжные магазины – 250 миллионов гривен;

кинотеатры – 210 миллионов гривен;

железнодорожные и авиаперевозки пассажиров – 90 миллионов гривен;

театры, концерты и развлекательные услуги – 87 миллионов гривен;

спорт – 59 миллионов гривен.

Обратите внимание! Со второй половины января 2022 года программу расширят – украинцы старше 60 лет смогут потратить деньги на приобретение лекарств.

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"Тысяча Зеленского": что известно

Владимир Зеленский 15 ноября анонсировал выплату тысячи гривен всем, кто дважды вакцинировался против COVID-19. Целью программы является поддержка бизнеса, который пострадал от пандемии, и стимул населения иммунизироваться от коронавируса.

В соответствии с условиями программы, деньги предоставляют на 4 месяца с момента получения. Потратить их можно как онлайн, так и безналичным расчетом через терминал компании.

Проект "єПідтримка" официально запустили в приложении Дия 19 декабря. Программа продлится год – до 18 декабря 2022 года. Ее будут реализовывать в несколько этапов.

Как получить "тысячу Зеленского": смотрите видео