Всего с начала действия программы украинцам выплатили почти 6 миллиардов гривен. Сейчас более 700 миллионов гривен из полученных денег они уже потратили.
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На что чаще всего тратили тысячу
По данным Минэкономики, по видам расходов самыми популярными среди украинцев стали:
- книжные магазины – 250 миллионов гривен;
- кинотеатры – 210 миллионов гривен;
- железнодорожные и авиаперевозки пассажиров – 90 миллионов гривен;
- театры, концерты и развлекательные услуги – 87 миллионов гривен;
- спорт – 59 миллионов гривен.
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"Тысяча Зеленского": что известно
- Владимир Зеленский 15 ноября анонсировал выплату тысячи гривен всем, кто дважды вакцинировался против COVID-19. Целью программы является поддержка бизнеса, который пострадал от пандемии, и стимул населения иммунизироваться от коронавируса.
- В соответствии с условиями программы, деньги предоставляют на 4 месяца с момента получения. Потратить их можно как онлайн, так и безналичным расчетом через терминал компании.
- Проект "єПідтримка" официально запустили в приложении Дия 19 декабря. Программа продлится год – до 18 декабря 2022 года. Ее будут реализовывать в несколько этапов.
Как получить "тысячу Зеленского": смотрите видео