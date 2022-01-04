Загалом з початку дії програми українцям виплатили майже 6 мільярдів гривень. Наразі понад 700 мільйонів гривень з отриманих грошей вони вже витратили.
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На що найчастіше витрачали тисячу
За даними Мінекономіки, за видами витрат найпопулярнішими серед українців стали:
- книжкові магазини – 250 мільйонів гривень;
- кінотеатри – 210 мільйонів гривень;
- залізничні та авіаперевезення пасажирів – 90 мільйонів гривень;
- театри, концерти та розважальні послуги – 87 мільйонів гривень;
- спорт – 59 мільйонів гривень.
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"Тисяча Зеленського": що відомо
- Володимир Зеленський 15 листопада анонсував виплату тисячі гривень усім, хто двічі вакцинувався проти COVID-19. Метою програми є підтримка бізнесу, який постраждав внаслідок пандемії, та стимул населення імунізуватися від коронавірусу.
- Відповідно до умов програми, гроші надають на 4 місяці з моменту отримання. Витратити їх можна як онлайн, так і безготівковим розрахунком через термінал компанії.
- Проєкт "єПідтримка" офіційно запустили в Дії 19 грудня. Програма триватиме рік – до 18 грудня 2022 року. Її реалізовуватимуть у кілька етапів.
Як отримати "тисячу Зеленського": дивіться відео