Загалом з початку дії програми українцям виплатили майже 6 мільярдів гривень. Наразі понад 700 мільйонів гривень з отриманих грошей вони вже витратили.

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На що найчастіше витрачали тисячу

За даними Мінекономіки, за видами витрат найпопулярнішими серед українців стали:

книжкові магазини – 250 мільйонів гривень;

кінотеатри – 210 мільйонів гривень;

залізничні та авіаперевезення пасажирів – 90 мільйонів гривень;

театри, концерти та розважальні послуги – 87 мільйонів гривень;

спорт – 59 мільйонів гривень.

Зверніть увагу! З другої половини січня 2022 року програму розширять – українці віком понад 60 років зможуть витратити гроші на придбання ліків.

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"Тисяча Зеленського": що відомо

Володимир Зеленський 15 листопада анонсував виплату тисячі гривень усім, хто двічі вакцинувався проти COVID-19. Метою програми є підтримка бізнесу, який постраждав внаслідок пандемії, та стимул населення імунізуватися від коронавірусу.

Відповідно до умов програми, гроші надають на 4 місяці з моменту отримання. Витратити їх можна як онлайн, так і безготівковим розрахунком через термінал компанії.

Проєкт "єПідтримка" офіційно запустили в Дії 19 грудня. Програма триватиме рік – до 18 грудня 2022 року. Її реалізовуватимуть у кілька етапів.

Як отримати "тисячу Зеленського": дивіться відео