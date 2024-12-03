Однако опция с Укрпочтой касается ограниченного круга лиц, а не всех слоев населения. Об этом заявила заместитель министра экономики Надежда Бегун в эфире телемарафона, передает 24 Канал. К слову, потратить тысячу можно будет, приобретя военные облигации.

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Какие категории могут получить зимнюю "еПоддержку" на почте

Заявки на помощь через Дію подали 3 миллиона 430 тысяч граждан – это данные на полночь 3 декабря. Люди получат средства в течение 10 дней с даты подачи заявки.

Через Укрпочту деньги выдадут только тем, кто получает пенсии и социальные выплаты по первой и второй группе инвалидности. И тем, кто получает через почту социальные выплаты на территориях, где продолжаются активные боевые действия. Поэтому просто прийти на почту и получить деньги не удастся.

Пенсионеры и остальные не должны подавать какие-то отдельные специальные заявки – Минсоцполитики позаботилось обо всем и уже передало списки. Поэтому тысячу выдадут в отделении вместе с пенсией (или принесут домой, если вы получаете так).