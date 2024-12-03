Проте опція з Укрпоштою стосується обмеженого кола осіб, а не всіх верств населення. Про це заявила заступниця міністра економіки Надія Бігун в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. До слова, витратити тисячу можна буде, придбавши військові облігації.

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Заявки на допомогу через дію подали 3 мільйони 430 тисяч громадян – це дані на північ 3 грудня. Люди отримають кошти протягом 10 днів з дати подачі заявки.

Через Укрпошту гроші видадуть тільки тим, хто отримує пенсії та соціальні виплати по першій і другій групі інвалідності. І тим, хто отримує через пошту соціальні виплати на територіях, де тривають активні бойові дії. Тож просто прийти на пошту й отримати гроші не вдасться.

Пенсіонери та інші не мають подавати якісь окремі спеціальні заявки – Мінсоцполітики подбало про все та вже передало списки. Тож тисячу видадуть у відділенні разом з пенсією (або принесуть додому, якщо ви отримуєте так).