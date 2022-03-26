Тысячи людей на митинге в Варшаве легли на землю, демонстрируя убитых оккупантами украинцев

25 марта в Варшаве прошел митинг в поддержку Украины. Тысячи участников акции "Прекратите обещать, начните действовать!" призвали Запад защитить Украину от российской агрессии, в частности закрыть небо.

Более 4000 человек вышли на улицы, чтобы обратить внимание на жертвы гражданского населения. Они почтили память о них интересным образом – легли на землю.

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Тысячи людей на митинге в Варшаве легли на землю

Организаторами акции стали Дарья Каленюк, Ярослав Гресь и сообщество украинских активистов.

Участники спели национальный гимн Украины и призвали НАТО закрыть небо над нашей страной. Также у них были баннеры с надписями, например "Байден, дайте больше оружия нашим людям" и "Я хочу вернуться домой в Ирпень".

Кроме того, перед зданием Драматического театра на площади в Варшаве устроили перформанс – люди легли на землю, прикрывшись пакетами и куртками, как поступают с телами убитых оккупантами мирных жителей. Эти люди олицетворяли жертвы российской агрессии против Украины.

Пока Запад не выполняет обещания, каждую минуту в Украине страдают и гибнут люди. Мир, останови это!

– призвали организаторы.

Заметим, по данным ООН, с начала войны от рук оккупанта в Украине погибли 1035 мирных жителей, но на самом деле цифры больше. Только в Мариуполе коммунальные службы похоронили в братских могилах 3000 – 4500 человек.



Тысячи людей на митинге в Варшаве легли на землю / Фото Jerzy Dudek

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