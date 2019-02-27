Тысячи школьников пользуются холодными уборными на улице, – Гриневич

Сейчас в Украине 680 школ имеют холодные туалеты на улице. Больше всего таких школ в Закарпатской области.

На заседании Кабмина министр образования Лилия Гриневич назвала наличие таких туалетов "позорным явлением", которое надо полностью ликвидировать.

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На решение этой проблемы планируют потратить 267 миллионов гривен из прошлогодней образовательной субвенции. Лилия Гриневич добавила, что "если еще подключатся органы местного самоуправления, то мы сможем закрыть этот вопрос". Программу назвали "Достоинство ребенка".

Дети должны иметь удовлетворенные базовые потребности,

– отметила Гриневич.

Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что Министерство регионального развития должно помочь с этим вопросом. Гройсман "не понимает, почему раньше нельзя было это сделать". Он добавил, что на улице 21 век, и до конца года все школы должны получить теплые и нормальные туалеты.

К слову, в Украине ученики и учителя получат электронные версии бумажных учебников в формате pdf. Также государство обеспечит школу электронными учебниками, которые не имеют печатных аналогов и учебниками с аудиосопровождением.