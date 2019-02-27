Тисячі школярів користуються холодними вбиральнями на вулиці, – Гриневич

Наразі в Україні 680 шкіл мають холодні вбиральні на вулиці. Найбільше таких шкіл у Закарпатській області.

На засіданні Кабміну міністр освіти Лілія Гриневич назвала наявність таких туалетів "ганебним явищем", яке треба повністю ліквідувати.

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На розв'язання цієї проблеми планують витратити 267 мільйонів гривень з тогорічної освітньої субвенції. Лілія Гриневич додала, що "якщо ще долучаться органи місцевого самоврядування, то ми зможемо закрити це питання". Програму назвали "Гідність дитини".

Діти мають мати задоволені базові потреби,

– наголосила Гриневич.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що Міністерство регіонального розвитку має допомогти з цим питанням. Гройсман "не розуміє, чому раніше не можна було це зробити". Він додав, що на вулиці 21 століття, і до кінця року всі школи мають отримати теплі і нормальні туалети.

До слова, в Україні учні та вчителі отримають електронні версії паперових підручників у форматі pdf. Також держава забезпечить школу електронними підручниками, які не мають друкованих аналогів та підручниками з аудіосупроводом.