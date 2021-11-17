Директор Украинского института книги Александра Коваль в комментарии изданию рассказала, что в учреждении предлагают дополнить список возможностей использования этих денег и на покупку книг.
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Книги за вакцинацию от COVID-19
По словам Коваль, поскольку анонсированная выплата должна мотивировать "антивакцинаторов" к прививке, то результат этой инициативы будет замечательным.
Она убеждена, что лучше всего будет, если эти деньги потратить можно будет исключительно на культурные или спортивные услуги и товары или на внутренний туризм.
Я не сомневаюсь, что в утвержденном списке допустимых затрат будут книжки и, если украинцы – европейцы, то они, как и жители стран ЕС, потратят на книги 70% от полученной тысячи,
– отметила Коваль.
Кроме того, она выразила надежду, что установят ограничения, что можно покупать книги только украинских издательств и только на государственном языке. Это очень поддержит издателей и книжников в трудное время. А институт, добавила Коваль, получит уже апробированный механизм внедрения сертификатов на бесплатное приобретение книг для 14-летних граждан Украины и родителей новорожденных.
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