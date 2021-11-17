Директорка Українського інституту книги Олександра Коваль у коментарі виданню розповіла, що в установі пропонують доповнити список можливостей використання цих грошей і на купівлю книжок.

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За словами Коваль, оскільки анонсована виплата має мотивувати "антивакцинаторів" до щеплення, то результат цієї ініціативи буде чудовим.

Вона переконана, що найкраще буде, якщо ці гроші витратити можна буде винятково на культурні чи спортивні послуги й товари або на внутрішній туризм.

Я не сумніваюся, що у затвердженому списку допустимих витрат будуть книжки і, якщо українці – європейці, то вони, як і жителі країн ЄС, витратять на книжки 70% від отриманої тисячі, – наголосила Коваль.

Крім того, вона висловила сподівання, що встановлять обмеження, що можна купувати книги лише українських видавництв і тільки державною мовою. Це дуже підтримає видавців і книгарів у скрутний час. А інститут, додала Коваль, отримає вже апробований механізм впровадження сертифікатів на безплатне придбання книжок для 14-річних громадян України й батьків новонароджених.

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