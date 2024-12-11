Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. По данным пропагандистов, их солдаты "самостоятельно не способны решить проблемы, которые у них сложились".

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В 70 мотострелковой дивизии оккупантов все идет по лучшим традициям российского "порядка", то есть без него. Бойцы, которые хотели "по-тихому" решить свои проблемы, теперь активно жалуются, что шума не избежать, ведь беспорядок "выходит из-под контроля".

Автор одного из местных пропагандистских телеграм-каналов пишет, что командира дивизии "взяли сотрудники ФСБ", из-за чего в этом подразделении начинается хаос. Никто не понимает, что происходит.

Россияне говорят, что "стоит начать с наведения порядка среди командирского состава, разобраться в ситуации и решить проблемы". Но признают, что среди командиров есть те, кто "совсем обнаглели". Между тем солдатам остается только "терпеть" и надеяться на лучшее.

Далее ситуация в дивизии снова обострилась. Бойцам 70 мотострелковой дивизии, которым привезли гуманитарную помощь, не позволили ее получить. Этот приказ поступил от их командования.

Местные пропагандисты пишут, что солдаты этой дивизии "продолжают сидеть под Антоновским мостом в летней форме, несмотря на зимние холода". Оккупанты также призывают "прекратить это бл****во" и не заставлять волонтеров "жаловаться на действия командиров".

В итоге российские солдаты из 70 мотострелковой дивизии остались без одежды, без гуманитарки и обреченными на смерть из-за своей захватнической и оккупационной деятельности.

Интересно, что 70 мотострелковая дивизия, как утверждают россияне, является одной из новых общевойсковых соединений сухопутных войск вооруженных сил России. Она была создана в 2023 году.

В войне против Украины 70-я мотострелковая дивизия в составе 18-й общевойсковой армии, входит в группировку вооруженных сил России "Днепр".