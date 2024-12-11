Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. За даними пропагандистів, їхні солдати "самостійно не здатні розв'язати проблеми, які в них склалися".

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Які проблеми у російських окупантів на Херсонщині

У 70 мотострілецькій дивізії окупантів все йде за найкращими традиціями російського "порядку", тобто без нього. Бійці, які хотіли "по-тихому" розв'язати свої проблеми, тепер активно скаржаться, що галасу не уникнути, адже безлад "виходить з-під контролю".

Автор одного з місцевих пропагандистських телеграм-каналів пише, що командира дивізії "взяли співробітники ФСБ", через що у цьому підрозділі починається хаос. Ніхто не розуміє, що відбувається.

Росіяни кажуть, що "варто почати з наведення порядку серед командирського складу, розібратися у ситуації та розв'язати проблеми". Але визнають, що серед командирів є ті, хто "зовсім знахабніли". Тим часом солдатам залишається лише "терпіти" й сподіватися на краще.

Далі ситуація в дивізії знову загострилася. Бійцям 70 мотострілецької дивізії, яким привезли гуманітарну допомогу, не дозволили її отримати. Цей наказ надійшов від їхнього командування.

Місцеві пропагандисти пишуть, що солдати цієї дивізії "продовжують сидіти під Антонівським мостом у літній формі, попри зимові холоди". Окупанти також закликають "припинити це бл****во" та не змушувати волонтерів "скаржитися на дії командирів".

У підсумку російські солдати з 70 мотострілецької дивізії залишилися без одягу, без гуманітарки та приреченими на смерть через свою загарбницьку та окупаційну діяльність.

Цікаво, що 70 мотострілецька дивізія, як стверджують росіяни, є однією з нових загальновійськових з'єднань сухопутних військ збройних сил Росії. Вона була створена у 2023 році.

У війні проти України 70-та мотострілецька дивізія у складі 18-ї загальновійськової армії, входить до угруповання збройних сил Росії "Днєпр".