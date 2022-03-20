У активности, направленной на раскол, не будет успеха, – Зеленский пригрозил политикам

Владимир Зеленский обратился к украинским политикам. Он призвал их не создавать раскол во время войны в Украине и борьбы с внешним врагом.

Президент призвал политиков ставить интересы государства выше собственных амбиций. Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении, сообщает 24 канал.

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Я хочу напомнить всем политическим деятелям из любых лагерей: военное время очень хорошо показывает мизерность тех, кто пытается поставить собственные амбиции выше интересов государственных, интересов народа. Кто скрывается где-то в тылах, но делает вид, будто только он заботится об обороне,

– сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что любая активность политиков, направленная на раскол или на коллаборацию, не будет иметь успеха. Поэтому президент пригрозил чиновникам жестким ответом.

Смотрите видеообращение президента: