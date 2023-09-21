Козловский – начальник управления продовольственного обеспечения тыла командования Сил логистики ВСУ. Сообщается, что его подозревают в организации семейного "бизнеса" на закупки для военных.

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По данным СМИ, Козловский, его супруга и ее родители проверили сделку на закупке продуктов. Их должны были приобрести для воинских частей ряда областей Украины.

Для этого они создали несколько предприятий, через которые снабжали продукты питания для военных по завышенным ценам. Разницу, по данным следствия, положили себе в карманы,

– говорится в сообщении.

Заметьте! Оксана Блищик – спикер Нацполиции – в комментарии 24 Канала заявила, что пока не может подтвердить эту информацию.

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