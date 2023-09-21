Козловський – начальник управління продовольчого забезпечення тилу командування Сил логістики ЗСУ. Повідомляють, що його підозрюють в організації сімейного "бізнесу" на закупівлі для військових.

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За даними ЗМІ, Козловський, його дружина та її батьки провернули оборудку на закупівлі продуктів. Їх мали придбати для військових частин низки областей України.

Для цього вони створили кілька підприємств, через які постачали продукти харчування для військових за завищеними цінами. Різницю, за даними слідства, поклали собі в кишені,

– мовиться у повідомленні.

Зауважте! Оксана Блищик – речниця Нацполіції – у коментарі 24 Каналу заявила, що наразі не може підтвердити цю інформацію.

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