80-летняя Алла Стадницкая – поклонница Путина и России и большая ненавистница всего “украинского”.

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Из-за любви к Путину потеряла квартиру

Женщина несколько десятков лет проживала в двухкомнатной квартире в Виннице и была преподавательницей физики в одном из местных лицеев.

Еще до полномасштабного вторжения во времена пандемии Алла Стадницкая переехала в Россию, где живут ее дети. После домой женщина так и не вернулась. Зато, в стране – агрессорке она "зависала" в соцсетях вроде "Одноклассники", где публиковала призывы к Путину "прийти и спасти "бандеровскую Украину". Кроме того, она активно ставила "лайки" на посты россиян, в которых те выражали имперские амбиции.

Соседи Стадницкой в Виннице совсем не удивлены поведением женщины. По их словам, она всегда обожала Путина и Россию и не любила "украинство".

Служба безопасности Украины обратила внимание на деятельность преподавательницы физики в соцсетях и начала досудебное расследование против нее по факту оправдания российской агрессии и призывов к свержению власти в Украине. Впоследствии дело в отношении Стадницкой передали в суд. А тот признал женщину виновной и приговорил к 4 годам лишения свободы заочно. Кроме того, судья принял решение о конфискации всего имущества осужденной, в частности двухкомнатной квартиры в Виннице.

В Киеве задержали сторонников Кадырова

На просторах интернета появилось видео, на котором молодежь стреляет из пистолета и выкрикивает кадыровский лозунг "Ахмат – сила". СБУ установила сторонников ставленника Путина в Чечне. Ими оказались шесть жителей Киевской области в возрасте от 17 до 21 года. Видео было записано во время празднования дня рождения одного из нарушителей в арендованном загородном комплексе.

Правоохранители задержали автора видео и провели в его доме обыски. Как сообщают СМИ, в тот день праздновали день рождения 18-летнего Давида Германа, сына Бориса Германа, которого признали виновным в организации покушения на жизнь Аркадия Бабченко.