80-річна Алла Стадницька – шалена прихильниця Путіна і Росії та велика ненависниця всього "українського".

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Через любов до Путіна втратила квартиру

Жінка кілька десятків років проживала у двокімнатній квартирі у Вінниці та була викладачкою фізики в одному з місцевих ліцеїв.

Ще до повномасштабного вторгнення у часи пандемії Алла Стадницька переїхала до Росії, де живуть її діти. Опісля додому жінка так і не повернулася. Натомість, у країні – агресорці вона "зависала" у соцмережах на кшталт "Однокласнікі", де публікувала заклики до Путіна "прийти та врятувати "бандерівську Україну". Крім того, вона активно ставила "вподобайки" на пости росіян, в яких ті висловлювали імперські амбіції.

Сусіди Стадницької у Вінниці зовсім не здивовані поведінкою жінки. За їхніми словами, вона завжди обожнювала Путіна і Росію і не любила "українство".

Служба безпеки України звернула увагу на діяльність викладачки фізики у соцмережах і розпочала досудове розслідування проти неї за фактом виправдовування російської агресії та закликів до повалення влади в Україні. Згодом справу щодо Стадницької передали до суду. А той визнав жінку винною і засудив до 4 років позбавлення волі заочно. Крім того, суддя ухвалив рішення про конфіскацію усього майна засудженої, зокрема двокімнатної квартири у Вінниці.

У Києві затримали прихильників Кадирова

На просторах інтернету з'явилося відео, на якому молодь стріляє з пістолета та вигукує кадирівське гасло "Ахмат – сила". СБУ встановила прихильників ставленика Путіна в Чечні. Ними виявилися шість мешканців Київщини віком від 17 до 21 років. Відео було записано під час святкування дня народження одного із порушників в орендованому заміському комплексі.

Правоохоронці затримали автора відео та провели у його помешканні обшуки. Як повідомляють ЗМІ, того дня святкували день народження 18-річного Давида Германа, сина Бориса Германа, якого визнали винним в організації замаху на життя Аркадія Бабченка.